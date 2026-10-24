به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران، در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا اظهار کرد: تفاوت اصلی سرشماری امسال با دوره‌های گذشته، تغییر رویکرد از خوداظهاری به استفاده از اطلاعات ثبت‌های اداری است.

وی افزود: اطلاعات مورد نیاز سرشماری در سال‌های گذشته تا حد زیادی از طریق ثبت اطلاعات مردم در سامانه‌های مختلف جمع‌آوری شده و کارشناسان مرکز آمار نیز این داده‌ها را بررسی کرده‌اند. اکنون با آغاز رسمی سرشماری، بخش عمده داده‌های آماری مورد نیاز از ثبت‌های اداری تأمین شده و این طرح وارد مرحله دوم خود شده است.

ضرورت مراجعه به سامانه «دولت من» برای دریافت‌کنندگان پیامک

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به ارسال پیامک برای برخی از شهروندان از امروز گفت: در این مرحله، از افرادی که اطلاعات آنها نیازمند اصلاح یا راستی‌آزمایی است، درخواست می‌شود به سامانه «دولت من» مراجعه کنند و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند.

گودرزی تأکید کرد: مراجعه به این سامانه برای همه مردم ضروری نیست و تنها افرادی که پیامک دریافت می‌کنند، باید برای تکمیل یا تأیید اطلاعات خود اقدام کنند.

مراجعه حضوری به حدود ۵ درصد خانوارها

وی درباره بخش دیگر سرشماری توضیح داد: برای استخراج ویژگی‌های جمعیتی و اطلاعات مربوط به مسکن، مأموران سرشماری به‌جای مراجعه به همه خانوارها، به درصد محدودی از آنها مراجعه خواهند کرد که این میزان حدود ۵ درصد خانوارهاست.

رئیس مرکز آمار ایران از مردم خواست با مأموران سرشماری همکاری کنند و افزود: مشخصات و اطلاعات لازم درباره مأموران و نحوه مراجعه آنها از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اعلام نتایج اولیه در اوایل اسفند

گودرزی ابراز امیدواری کرد نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در نخستین فرصت و احتمالاً در اوایل اسفندماه اعلام شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح به روش ثبتی‌مبنا ابراز امیدواری کرد سرشماری امسال به نقطه عطفی در تاریخ سرشماری کشور تبدیل شود و با همکاری مردم با موفقیت به اجرا درآید.