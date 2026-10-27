به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند زیستی این استان اظهار کرد: خراسان جنوبی از تنوع زیستی جانوری و گیاهی قابل توجهی برخوردار است، اما این ظرفیت‌ها آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان محیط زیست و محیط‌بانان افزود: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، در واقع صیانت از میراثی بین‌نسلی است که تنها به نسل حاضر تعلق ندارد و باید برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم در خراسان جنوبی بیان کرد: کم‌بارشی، محدودیت منابع آب و شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار از جمله چالش‌های محیط زیستی این استان است که برای کاهش آن‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثری در حوزه حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، مناطق شهری و روستایی و بهبود کیفیت آب، هوا و خاک انجام شود.

سیاست‌های ابلاغی محیط زیست؛ نقشه راه حفاظت از طبیعت

انصاری با اشاره به سیاست‌های ابلاغی محیط زیست از سوی رهبر شهید، این سیاست‌ها را از مهم‌ترین اسناد بالادستی این حوزه دانست و گفت: این سیاست‌ها در ۱۵ بند تدوین شده و بخش‌های مختلف محیط زیست، از مدیریت یکپارچه منابع آب تا ارتقای سواد، دانش و بینش محیط زیستی را در بر می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ حفاظت از طبیعت افزود: تقویت فرهنگ محیط زیستی و جلوگیری از تخریب، تصرف و دست‌اندازی به اموال عمومی باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره مقابله با کوه‌خواری تصریح کرد: نباید اجازه دهیم انفال و سرمایه‌های عمومی به ثروت شخصی تبدیل شوند؛ چراکه صیانت از سرمایه‌های طبیعی، از خطوط قرمز حوزه محیط زیست است.

ضرورت بازگشت به دانش بومی در مدیریت منابع آب

انصاری با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از دانش بومی و تجربیات پیشینیان اظهار کرد: قنات‌ها یکی از نمونه‌های ارزشمند دانش بومی هستند که باید بار دیگر مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه جهان امروز نیز به اهمیت این تجربیات پی برده است.

وی ادامه داد: معماری سازگار با طبیعت در مناطق کویری و استفاده از گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی، از جمله ظرفیت‌هایی است که باید احیا شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به توسعه گونه‌های گیاهی پرآب‌بر در فضاهای سبز شهری طی یک سده گذشته گفت: این روند به تخلیه آبخوان‌ها منجر شده است؛ بنابراین، بازگشت به آموزه‌های پیشینیان و استفاده از سازه‌ها و گونه‌های گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی باید در دستور کار قرار گیرد.

تصویب هفت منطقه حفاظت‌شده خصوصی با مشارکت مردم

انصاری با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: حفاظت مشارکتی یکی از رویکردهای سازمان حفاظت محیط زیست برای صیانت از طبیعت است و در همین راستا، در دی‌ماه سال گذشته، هفت منطقه حفاظت‌شده خصوصی با مشارکت مردم در شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس‌جمهور به تصویب رسید که دو منطقه از این تعداد در خراسان جنوبی قرار دارد.

وی افزود: در صورت اثربخش بودن نتایج این تجربه‌ها، می‌توان زمینه گسترش این رویکرد را برای حفاظت از تنوع زیستی و گونه‌های جانوری فراهم کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند از محیط زیست حفاظت کند و تحقق این هدف به همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها و مشارکت همه اقشار جامعه نیاز دارد.

عدالت محیط زیستی باید در زندگی مردم نمود پیدا کند

انصاری با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم در زمینه عدالت‌محوری گفت: عدالت آموزشی، توزیع متوازن امکانات و زیرساخت‌ها در استان‌های مختلف، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، و تفویض اختیار به استانداران از جمله محورهای مورد توجه دولت بوده است.

وی افزود: بخشی از اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیز در چارچوب سیاست‌های مربوط به تفویض اختیار به مدیران استانی واگذار شده تا امور با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت عدالت محیط زیستی بیان کرد: هنگامی که از عدالت سخن می‌گوییم، محیط زیست نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مردم در سراسر کشور از امکانات، زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی مناسب برخوردار باشند.

انصاری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی خاطرنشان کرد: تأمین نیازهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم از دغدغه‌های جدی دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور است و دولت برای حمایت از معیشت مردم تلاش می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار خراسان جنوبی از موضوعات محیط زیستی گفت: امید است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، اقدامات مؤثری برای کاهش مشکلات محیط زیستی استان و ارتقای کیفیت زندگی مردم انجام شود.