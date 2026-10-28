پادشاهی اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم؛ پیام قاطع نابغه ایرانی به مدعیان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان، بازتاب ویژه‌ای در گزارش اتحادیه جهانی کشتی داشت؛ جایی که این نهاد بین‌المللی، پیروزی قاطع نماینده ایران را دفاع موفق او از قلمرو پادشاهی‌اش توصیف کرد.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی با عنوان «اسماعیلی حمله مدعیان را دفع کرد و به پادشاهی در ۶۷ کیلوگرم ادامه داد»، به نمایش مقتدرانه فرنگی‌کار ایرانی برابر آیتجان خالماخانوف ازبکستانی پرداخت؛ کشتی‌گیری که خود قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۵ را در کارنامه داشت و برای تصاحب جایگاه اسماعیلی به میدان آمده بود.

اتحادیه جهانی در این گزارش نوشت: اسماعیلی با پیامی قاطع به رقیب خود نشان داد که قصد ندارد به این زودی‌ها تاج پادشاهی این وزن را واگذار کند. نماینده ایران در دیدار فینال، حریف ۲۰ ساله خود را در مدت ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و با ضربه فنی، پرونده رقابت را بست.

اسماعیلی ابتدا با کسب امتیاز خروج حریف از تشک و اجرای یک پرتاب دو امتیازی پیش افتاد. او سپس در خاک، با اجرای فن بالابر و پرتاب چهارامتیازی، اختلاف را افزایش داد و در نهایت با ضربه فنی به پیروزی رسید؛ نمایشی که از نگاه گزارش اتحادیه جهانی، برتری فنی و آمادگی بالای قهرمان ایرانی را به تصویر کشید.

اتحادیه جهانی در عین تمجید از این پیروزی، بر دشواری حفظ جایگاه اسماعیلی در یکی از رقابتی‌ترین اوزان کشتی فرنگی جهان نیز تأکید کرد. خود این کشتی‌گیر ایرانی هم در گفتگویی گفت که رقابت‌ها هر سال دشوارتر می‌شود؛ چراکه حریفانش او را به‌دقت بررسی و آنالیز می‌کنند و همین موضوع، تداوم مدال‌آوری در وزن ۶۷ کیلوگرم را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

اسماعیلی که طلای المپیک پاریس و دو طلای متوالی قهرمانی آسیا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد، برای حضور در مسابقات جهانی آستانه از ماه‌ها قبل آماده شده بود. او اعلام کرد که تیم ایران تمرینات خود را زودتر از سال گذشته آغاز کرده و ۱۰ ماه در اردوی شبانه‌روزی حضور داشته است؛ تلاشی که در نهایت به کسب طلای جهان انجامید.

قهرمان ایرانی گفت که کشتی‌گیران ایران برای بسیاری از مردم، منبع شادی هستند و مردم با پیروزی‌هایشان خوشحال و با شکست‌هایشان ناراحت می‌شوند. او ابراز امیدواری کرد که بتواند همچنان با کسب طلا، مردم را خوشحال کند.

آمار دوران حرفه‌ای اسماعیلی نیز نشان می‌دهد که او از سال ۲۰۲۲ تاکنون تنها یک شکست را تجربه کرده است. اتحادیه جهانی با اشاره به این رکورد و موفقیت‌های متوالی او، قهرمانی آستانه را ادامه روند درخشان این کشتی‌گیر ۲۳ ساله دانست؛ مسیری که حالا با دفاع موفق از عنوان جهانی، جایگاه او را در میان مدعیان اصلی وزن ۶۷ کیلوگرم تثبیت کرده است.

اسماعیلی نیز با تأکید بر اینکه هفت یا هشت مدعی از میان قهرمانان جهان و المپیک در این وزن حضور دارند، اعلام کرد که قصد دارد هر سال برای کسب مدال طلا تلاش کند و به این مسیر ادامه دهد.