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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

باند سارقان با ۲۰ فقره سرقت در تبریز شناسایی و متلاشی شد

باند سارقان با ۲۰ فقره سرقت در تبریز شناسایی و متلاشی شد

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری یک سارق و ۲ مالخر و کشف ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی، خانه‌باغ‌ها و احشام در تبریز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی ثبت چند فقره پرونده سرقت در تبریز، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک سارق و ۲ مالخر را شناسایی کردند و هر سه متهم را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی، خانه‌باغ‌ها و احشام، ارزش اموال مسروقه را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

سلطانی خاطرنشان کرد: بخشی از اموال کشف‌شده به مالباختگان بازگردانده شده و متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6991880

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