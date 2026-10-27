دستگیری ۳ سارق و کشف ۶ فقره سرقت در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری‌های سطح شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ سارق شدند و در بررسی‌های انجام‌شده، ۶ فقره سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه، از شهروندان خواست با ایمن‌سازی ساختمان‌های نیمه‌کاره و اماکن خصوصی و گزارش موارد مشکوک به پلیس، در پیشگیری از وقوع سرقت مشارکت کنند.