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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

دستگیری ۳ سارق و کشف ۶ فقره سرقت در میانه

دستگیری ۳ سارق و کشف ۶ فقره سرقت در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری ۳ سارق و کشف ۶ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و اماکن خصوصی توسط مأموران کلانتری‌های سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری‌های سطح شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ سارق شدند و در بررسی‌های انجام‌شده، ۶ فقره سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه، از شهروندان خواست با ایمن‌سازی ساختمان‌های نیمه‌کاره و اماکن خصوصی و گزارش موارد مشکوک به پلیس، در پیشگیری از وقوع سرقت مشارکت کنند.

کد مطلب 6991624

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