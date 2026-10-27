به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب از دستگیری عامل چاقوکشی و اخلال در نظم عمومی خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری و چاقوکشی در گرگان، مأموران کلانتری ۱۱ با حضور سریع در محل حادثه و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی گرگان افزود: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پهلوانی‌نسب با تأکید بر برخورد قانونی با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.