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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

عامل چاقوکشی و برهم‌زننده نظم عمومی در گرگان دستگیر شد

عامل چاقوکشی و برهم‌زننده نظم عمومی در گرگان دستگیر شد

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری عامل چاقوکشی در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم پس از شناسایی توسط مأموران کلانتری ۱۱ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب از دستگیری عامل چاقوکشی و اخلال در نظم عمومی خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری و چاقوکشی در گرگان، مأموران کلانتری ۱۱ با حضور سریع در محل حادثه و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی گرگان افزود: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پهلوانی‌نسب با تأکید بر برخورد قانونی با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6992108

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