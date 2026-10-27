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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

دستگیری کلاهبردار بیش از ۱۰۰ میلیارد ریالی در ایلخچی

دستگیری کلاهبردار بیش از ۱۰۰ میلیارد ریالی در ایلخچی

اسکو- فرمانده انتظامی شهرستان اسکو از دستگیری متهم به کلاهبرداری با مجموع مبلغ یکصد میلیارد و سیصد میلیون ریال در بخش ایلخچی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده کلاهبرداری در بخش ایلخچی، اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، متهم شناسایی و دستگیر شد و مجموع مبلغ کلاهبرداری در این پرونده یکصد میلیارد و سیصد میلیون ریال اعلام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در انجام معاملات و مبادلات مالی، از مردم خواست پیش از هرگونه پرداخت وجه یا انجام معامله، از صحت اطلاعات و اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 6991573

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