دستگیری کلاهبردار بیش از ۱۰۰ میلیارد ریالی در ایلخچی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده کلاهبرداری در بخش ایلخچی، اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، متهم شناسایی و دستگیر شد و مجموع مبلغ کلاهبرداری در این پرونده یکصد میلیارد و سیصد میلیون ریال اعلام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در انجام معاملات و مبادلات مالی، از مردم خواست پیش از هرگونه پرداخت وجه یا انجام معامله، از صحت اطلاعات و اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.