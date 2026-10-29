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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

دستگیری محکوم متواری ۵۰ میلیاردی در تبریز

دستگیری محکوم متواری ۵۰ میلیاردی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری یک نفر محکوم متواری ۵۰ میلیاردی توسط ماموران کلانتری ۱۸شهرک امام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برابر شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عناوین مختلف و با شیوه فروش ملک کلاهبرداری و از محل متواری شده بود که موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرار گرفته و متهم را در مخفیگاهش دستگیر نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه متهمان پس از اعتراف به ۵ فقره کلاهبرداری، با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و از شهروندان خواست می شود، در صورت داشتن شکایت از این متهم به کلانتری ۱۸ تبریز مراجعه نمایند.

کد مطلب 6993598

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