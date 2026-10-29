دستگیری محکوم متواری ۵۰ میلیاردی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برابر شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عناوین مختلف و با شیوه فروش ملک کلاهبرداری و از محل متواری شده بود که موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرار گرفته و متهم را در مخفیگاهش دستگیر نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه متهمان پس از اعتراف به ۵ فقره کلاهبرداری، با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و از شهروندان خواست می شود، در صورت داشتن شکایت از این متهم به کلانتری ۱۸ تبریز مراجعه نمایند.