دستگیری سارق و کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت موتورسیکلت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲ مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی پس از انجام تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، ماموران با گشت زنی هدفمند در نهایت موفق شدند یک سارق حرفه ای و سابقه دار را در یکی از محلات شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مراغه تصریح کرد: در بازجویی های فنی و تخصصی پلیسی، متهم به سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد.

سرهنگ فارسی با بیان اینکه موتورسیکلت سرقتی پس از شناسایی و تایید به صاحبش بازگردانده شد و متهم دستگیر شده نیز به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل شد، از شهروندان خواست: به توصیه های پلیس برای حفظ خودرو و موتور سیکلت خود در پیشگیری از سرقت، توجه نموده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک پلیس را از طریق تلفن ۱۱۰ مطلع نمایند.