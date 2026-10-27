به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدپور با اشاره به رویکرد وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: تمهیدات لازم در استان قزوین اندیشیده شده و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز برای اخذ الکترونیکی رأی آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: اجرای دقیق و مطمئن انتخابات الکترونیک به هماهنگی‌های ملی نیاز دارد و زمان قطعی آغاز این فرآیند همچنان در انتظار تصمیم نهایی و ابلاغ رسمی شورای عالی امنیت ملی است. به گفته وی، پس از موافقت این شورا، اقدامات اجرایی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

اجرای سه مرحله مانور انتخابات الکترونیک در قزوین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به برگزاری مانورهای تخصصی برای ارزیابی آمادگی عوامل اجرایی و تجهیزات فنی بیان کرد: مانور سراسری روز رأی‌گیری در سه مرحله در سطح استان اجرا شد تا عملکرد دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی و توانمندی عوامل اجرایی مورد سنجش قرار گیرد.

احمدپور ادامه داد: در این مانورها، مراحل پیش‌بینی‌شده برای روز انتخابات، از جمله اتصال به شبکه، احراز هویت الکترونیکی رأی‌دهندگان و ثبت آرا، به‌صورت شبیه‌سازی‌شده تمرین شد تا نقاط ضعف احتمالی تجهیزات و فرآیندهای اجرایی پیش از روز انتخابات شناسایی و برطرف شود.

وی با قدردانی از تلاش فرمانداران، بخشداران و عوامل ستاد انتخابات در شهرستان‌های استان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی فنی را از عوامل آمادگی قزوین برای اجرای شیوه‌های نوین انتخاباتی دانست و ابراز امیدواری کرد انتخابات با امنیت، دقت و شفافیت برگزار شود.