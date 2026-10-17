حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سنجش میزان آمادگی‌های فنی و اجرایی برای برگزاری انتخاباتی منظم و دقیق، مانور و آزمایش عملی دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی در شهرستان شادگان برگزار شد.

وی افزود: این مانور با هدف ارزیابی آمادگی‌های اجرایی، آشنایی شهروندان با شیوه رأی گیری الکترونیکی و بررسی روند اجرای فرایندهای انتخاباتی برگزار شد.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اهمیت آمادگی عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک اضافه کرد: آشنایی با نحوه کار دستگاه‌ها و بررسی عملکرد آن‌ها پیش از برگزاری انتخابات، در آمادگی بیشتر دست‌اندرکاران این فرایند مؤثر است.

عفری همچنین با اشاره به حضور شهروندان در این برنامه آموزشی گفت: آموزش نحوه استفاده از دستگاه‌های تمام‌الکترونیک می‌تواند به افزایش آگاهی رأی‌دهندگان و آشنایی بیشتر آنان با فرایند رأی‌گیری کمک کند.