به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در نشست شورای استاندارد کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تبریک روز جهانی استاندارد، از تلاش‌های مجموعه سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ارتقای جایگاه این سازمان قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به انتخاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان مدیر برتر استاندارد کشور در نخستین سال خدمت، این موفقیت را تبریک گفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مفهوم استاندارد فراتر از ضوابط فنی و کنترل کیفیت است، اظهار کرد: استاندارد در تعریف سنتی، مجموعه‌ای از معیارهای فنی برای تولید کالا و ابزاری برای کنترل کیفیت محسوب می‌شود، اما در مفهوم واقعی، معیاری برای سنجش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، عملکرد دستگاه‌ها، خدمات عمومی و نحوه استفاده از امکانات کشور است.

رحمانی افزود: هر جا کیفیت، دقت، ایمنی، شفافیت و پاسخگویی اهمیت داشته باشد، جایگاه استاندارد نیز برجسته می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای دقیق الزامات آن تلاش کنند.

وی پیوند میان استاندارد، حقوق مردم و عدالت اجتماعی را یکی از موضوعات مهم دانست و تصریح کرد: مردم حق دارند از سلامت، ایمنی و کیفیت کالاها و خدماتی که دریافت می‌کنند، اطمینان داشته باشند؛ ازاین‌رو، رعایت استاندارد در تولید، ارائه خدمات عمومی، ساخت‌وساز، تأمین تجهیزات و فعالیت‌های اقتصادی، ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی شهروندان دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: استاندارد صرفاً یک الزام قانونی نیست، بلکه نشانه احترام به حقوق شهروندی و مسئولیت‌پذیری است. هرچه معیارهای کیفیت شفاف‌تر و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد، احتمال تضییع حقوق مردم کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود.

استاندارد؛ زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری اقتصادی

رحمانی با تأکید بر نقش استاندارد در افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد استان، بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی، منابع طبیعی، گردشگری و نفت و گاز ظرفیت‌های ارزشمندی دارد، اما برخورداری از این ظرفیت‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید با مدیریت علمی، ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری، این منابع را به ارزش اقتصادی و فرصت‌های شغلی تبدیل کرد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد در زنجیره تولید محصولات کشاورزی گفت: کیفیت محصول تنها به مرحله برداشت محدود نمی‌شود، بلکه سلامت نهاده‌ها، شیوه تولید، کنترل باقی‌مانده سموم، شرایط نگهداری، حمل‌ونقل و نحوه عرضه به مصرف‌کننده نیز در کیفیت نهایی محصول تأثیرگذار است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: استاندارد باید در تمامی مراحل تولید و عرضه محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. همچنین در حوزه دامپروری و صنایع غذایی، بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی و استانداردها می‌تواند موجب کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، افزایش ضایعات و افت بهره‌وری شود.

ضرورت ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی

رحمانی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت استاندارد در مدیریت منابع، مصرف انرژی و اجرای طرح‌های عمرانی، خاطرنشان کرد: کشور با ناترازی انرژی در بخش‌های برق و گاز مواجه است و در کنار تدوین و اجرای معیارهای استاندارد، آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی که در ابتدای فعالیت دولت یک مگاوات بود، به ۶ مگاوات افزایش یافته و برنامه‌ریزی شده است این ظرفیت تا پایان سال به ۳۰ مگاوات برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: ایجاد ۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی نیز در استان هدف‌گذاری شده است که تحقق آن می‌تواند در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به مدیریت ناترازی انرژی مؤثر باشد.

اجرای استاندارد نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست

رحمانی با بیان اینکه اداره‌کل استاندارد متولی اصلی این حوزه است، تأکید کرد: اجرای دقیق استانداردها تنها با فعالیت یک دستگاه محقق نمی‌شود، بلکه به همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و مردم نیاز دارد.

وی افزود: استاندارد باید به‌عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود تا تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های اجرایی از وظایف و تکالیف قانونی خود آگاهی داشته باشند و رعایت معیارهای کیفی را در فعالیت‌های خود جدی بگیرند.

حمایت از صنایع نوپا و رفع موانع تولید

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع بازاریابی اشاره کرد و گفت: دولت موظف است در مراحل اولیه فعالیت، از صنایع نوپایی که هنوز برند و بازار محصولات آن‌ها شناخته‌شده نیست، حمایت کند.

رحمانی ادامه داد: واحدهای تولیدی که توانسته‌اند وارد بازارهای بین‌المللی شوند و به جایگاه باثباتی در بازار دست یابند، نیز باید در مسیر رشد و توسعه سایر واحدهای تولیدی نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط خاص یا مسائل بین‌المللی برای ورود به بازار داخلی یا رفع مشکلات خود نیازمند حمایت هستند، می‌توانند مسائل و موانع خود را از طریق اداره‌کل استاندارد، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مطرح کنند تا موضوعات از طریق کارگروه‌ها و شوراهای مربوطه پیگیری و برای رفع آن‌ها اقدام شود.