انجام ۴۱۰۰ بازرسی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته ضرغام‌پور صبح چهارشنبه در جلسه شورای استاندارد کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به نقش استانداردها در بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع انرژی، اظهار کرد: استانداردسازی علاوه بر ارتقای کیفیت تولیدات، زمینه‌ساز توسعه پایدار، کاهش اتلاف منابع و افزایش رفاه اجتماعی است.

وی با گرامیداشت روز جهانی استاندارد و اشاره به شعار امسال این مناسبت با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر با تمرکز بر انرژی مقرون‌به‌صرفه» افزود: انرژی یکی از ارکان اصلی تداوم تولید، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است و ناترازی و محدودیت انرژی، به‌ویژه در بخش صنعت و تولید، چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.

مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی تصریح کرد: برون‌رفت از این وضعیت صرفاً با افزایش تولید انرژی محقق نمی‌شود، بلکه مدیریت مصرف، ارتقای بهره‌وری، افزایش راندمان تجهیزات و جلوگیری از اتلاف منابع نیز باید در اولویت قرار گیرد.

ضرغام‌پور با بیان اینکه استانداردها فراتر از مجموعه‌ای از الزامات فنی هستند، ادامه داد: استانداردها ابزار مؤثری برای تحقق توسعه پایدار، ارتقای کیفیت محصولات و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند و اجرای صحیح آن‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف کمک کند.

انجام ۴۱۰۰ بازرسی و آزمون از بازار و واحدهای تولیدی

وی در تشریح عملکرد اداره‌کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، کارشناسان این اداره‌کل حدود ۴۱۰۰ مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از بازار و واحدهای تولیدی استان انجام داده‌اند.

مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر کیفیت کالاها و محصولات تولیدی افزود: رویکرد این اداره‌کل، انجام وظایف نظارتی در کنار حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای رفع موانع تولید در چارچوب قوانین و مقررات است.

معرفی ۴ واحد تولیدی به‌عنوان واحد نمونه استانی

ضرغام‌پور همچنین از معرفی چهار واحد تولیدی کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان واحدهای نمونه استانی در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: پس از چند سال، امسال چهار واحد تولیدی استان با پشت سر گذاشتن بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی‌های تخصصی، از سوی سازمان ملی استاندارد به‌عنوان واحد نمونه استانی معرفی شدند.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مدیران عامل، مدیران کنترل کیفیت و کارکنان این واحدها دانست و از فعالان بخش تولید استان قدردانی کرد.

حرکت به سمت نظارت هوشمند بر کالاها

مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به تحولات و برنامه‌های سازمان ملی استاندارد در سطح کشور گفت: حرکت به سمت نسل سوم استانداردها، جایگزینی یا به‌روزرسانی مقررات با استانداردهای کارآمد و استقرار نظارت هوشمند مبتنی بر ریسک کالا، از جمله برنامه‌های تحولی این سازمان است که پیگیری و تصویب شده‌اند.

ضرغام‌پور با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی و دانشگاه‌ها در توسعه فرهنگ استاندارد خاطرنشان کرد: تعامل میان این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تولیدات، بهبود نظارت و افزایش اعتماد عمومی به کالاهای عرضه‌شده در بازار باشد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان اداره‌کل استاندارد استان و همراهی استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مصرف‌کنندگان نیز نقش مهمی در ترویج فرهنگ استاندارد دارند و انتظار می‌رود شهروندان با خودداری از خرید کالاهای فاقد نشان معتبر استاندارد، در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت کالاهای بازار مشارکت کنند.