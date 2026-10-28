به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب چهارشنبه در دومین جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی، از رفع بخش عمده مسائل و موانع اجرایی این رویداد با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور هنرمندان و صنعتگران شرکت‌کننده در نمایشگاه اظهار کرد: تمهیدات لازم برای اسکان مهمانان و هنرمندان پیش‌بینی شده است و تلاش می‌شود با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت حامیان مالی، زمینه برگزاری مطلوب این رویداد فراهم شود.

فرماندار سمنان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته فرهنگی سمنان تاکید داشت: برگزاری روز سمنان، نمایشگاه صنایع دستی و مراسم پاسداشت شیخ ملاعلی حکیم الهی سمنانی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری شهرستان برگزار خواهد شد.

صمیمیان با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی در استقبال از این رویدادها، خواستار استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی شد و افزود: پوشش خبری مناسب می‌تواند به جذب بازدیدکنندگان، معرفی توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران و حمایت از تولیدات بومی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات تأکید کرد و افزود: همکاری مجموعه‌های مرتبط باید تا زمان برگزاری نمایشگاه ادامه یابد تا این رویداد در شأن ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و در سطح استانداردهای ملی برگزار شود.