به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته بسیج شهرستان سمنان در فرمانداری با اشاره به کمبود فضای مناسب برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی پرجمعیت در شهر سمنان، ظرفیت محدود سالن‌های موجود را یکی از مشکلات جدی در مرکزاستان دانست.

وی افزود: حضور گسترده مردم در برخی برنامه‌ها نشان داده است که سمنان به یک سالن بزرگ با ظرفیت حدود دو هزار نفر نیاز دارد.

فرماندار سمنان ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان امر زمینه تکمیل و بهره‌برداری از سالن نیمه‌تمام شهر که سال‌هاست بلاتکلیف مانده، فراهم شود.

صمیمیان همچنین همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت هفته بسیج، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و مجموعه‌های فرهنگی برای فضاسازی مناسب شهری و اجرای برنامه‌های متنوع تاکید کرد و خواستار مشارکت همه دستگاه‌ها در برگزاری باشکوه این مناسبت شد.

وی با اشاره به اینکه بسیج نباید به‌عنوان یک مجموعه سازمانی و نظامی شناخته شود، گفت: بسیج در عرصه‌های مختلف از جمله سازندگی، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کمک به دولت و مردم نقش‌آفرینی کرده و با ظرفیت‌هایی همچون بسیج دانش‌آموزی، دانشجویی، فرهنگیان و گروه‌های جهادی، همواره در خدمت جامعه بوده است.