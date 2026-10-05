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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

صمیمیان: صنایع دستی از ویترین نمایشگاه به ارزش اقتصادی برسد

صمیمیان: صنایع دستی از ویترین نمایشگاه به ارزش اقتصادی برسد

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر هدفمند برگزار شدن نمایشگاه صنایع دستی گفت: این رویداد باید زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های استان،تقویت اقتصاد گردشگری و افزایش ارزش افزوده محصولات صنایع دستی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در دومین جلسه هماهنگی برپایی نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان سمنان در محل فرمانداری اظهار داشت: صنایع دستی یکی از محرک‌های اقتصادی و از ارکان مهم گردشگری به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه پیش‌رو با عنوان «هنر و تاب‌ آوری» برگزار می‌شود، افزود: این رویداد نباید صرفاً به یک نمایشگاه تجاری تبدیل شود، بلکه باید در مسیر معرفی توانمندی‌های استان، توسعه اقتصاد گردشگری و ایجاد نشاط اجتماعی حرکت کند.

فرماندار سمنان بر ضرورت حمایت مستمر از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی تأکید کرد و گفت: صنایع دستی باید متناسب با سبک زندگی امروز و نیاز بازار توسعه پیدا کند و برای تحقق این هدف، همه دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به ظرفیت‌های این حوزه احساس مسئولیت داشته باشند.

صمیمیان همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌ها، تقویت پوشش رسانه‌ای، اجرای برنامه‌های جانبی و فراهم کردن زمینه حضور فعالان و علاقه‌مندان صنایع دستی خبر داد و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری مطلوب این رویداد تأکید کرد.

وی معرفی جاذبه‌های گردشگری استان و تقویت تعاملات اقتصادی را از دیگر اهداف این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند فرصت مناسبی برای پیوند میان صنایع دستی، گردشگری و اقتصاد محلی ایجاد کند.

فرماندار سمنان با اشاره به برگزاری این برنامه در قالب «هفته فرهنگی سمنان» از ۲۳ آبان‌ماه و همزمان با پاسداشت حکیم الهی سمنانی خاطرنشان کرد: مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادها، زمینه تحقق اهداف این رویداد و حرکت صنایع دستی به سمت ارزش افزوده و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6969029

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