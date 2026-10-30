عابر پیاده ۶۷ ساله در تصادف با پراید در یزد جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: ساعت ۱۸:۴۵ جمعه، وقوع تصادف یک دستگاه خودروی پراید با عابر پیاده در بلوار ۱۷ شهریور به پلیس اعلام شد و مأموران برای بررسی موضوع در محل حادثه حضور یافتند.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودروی پراید به رانندگی جوانی ۲۶ ساله با یک زن ۶۷ ساله برخورد کرد که عابر پیاده بر اثر شدت جراحات در دم جان باخت.

رئیس پلیس راهور استان یزد درباره علت وقوع این حادثه گفت: بر اساس نظر کارشناسان پلیس راهور، علت تصادف، بی‌توجهی راننده خودروی پراید به جلو اعلام شده است.