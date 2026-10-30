واژگونی پراید مقابل پایگاه اورژانس مشهد با ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه پراید در بزرگراه پیامبر اعظم مشهد به مصدومیت شدید دو سرنشین انجامید.

سخنگوی اورژانس ۱۱۵ مشهد افزود: صدای برخورد خودرو، نیروهای مستقر در پایگاه اورژانس یزدانبخش را متوجه حادثه کرد و کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله برای امدادرسانی وارد عمل شدند.

به گفته وی، هر دو سرنشین خودرو دچار کاهش سطح هوشیاری و خونریزی شدید شده بودند. امدادگران پس از ایمن‌سازی صحنه و خارج کردن مصدومان از خودرو، اقدامات اولیه درمانی شامل کنترل خونریزی، مدیریت راه هوایی با رعایت ملاحظات مربوط به ستون فقرات گردنی، تثبیت ستون فقرات و پایش علائم حیاتی را انجام دادند.