حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۲۲ مورد حادثه رانندگی جاده ای طی هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث هفت کشته و ۶۴ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سهم حوادث رانندگی مربوط به واژگونی با ۱۴ مورد شامل دو کشته و ۲۵ مصدوم بوده است، ادامه داد: حوادث برخوردی نیز پنج مورد بود که سهم این حوادث نیز سه کشته و ۹ مصدوم است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه در دو مورد انحراف سواری از جاده ۱۰ نفر مصدوم شدند، توضیح داد: یک مورد نیز سقوط از پل رخ داد که دو مصدوم را راهی بیمارستان کرده است.

درخشان محور سبزوار ـ میامی را با چهار حادثه دارای بیشترین تعداد تصادفات رانندگی هفته پیش اعلام کرد و تصریح کرد: کیلومتر ۱۱۵ واژگونی نیسان دو مصدوم، کیلومتر ۱۵۵ واژگونی پژو ۲۰۶ یک کشته و سه مصدوم، کیلومتر ۱۸۰ تصادف دنا و پراید یک مصدوم و کیلومتر ۶۳ محور میامی ـ سبزوار انحراف سمند با هفت مصدوم از آن جمله است.

وی ضمن ابراز تأسف از جان باختن همه هفت نفر کشته شده در تصادفات رانندگی به مهمترین رویداد هفته اخیر اشاره داشت و افزود: تصادف تیبا با تریلی در جاده شاهرود - مجن سه کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت که این افراد همگی از اعضای حوزه هنری شاهرود بودند.