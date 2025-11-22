امدادرسانی به ۱۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۳ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته ۱۲ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: این تصادفات جاده‌ای در مجموع مصدومیت ۵۱ نفر را رقم زده است.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم تصادفات با هفت مورد مربوط به برخورد خودروها با یکدیگر بود، افزود: بعد از آن واژگونی سواری با پنج مورد در جایگاه بعدی قرار گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در مجموع این حوادث متأسفانه سه نفر جان باختند، ابراز داشت: این کشته‌ها مربوط به واژگونی پژو پارس در محور سمنان به مهدیشهر، واژگونی ال ۹۰ جاده لاسجرد به ده نمک و تصادف پژو ۴۰۵ و کامیون محور سبزوار به میامی بود.

درخشان با بیان اینکه تصادف اتوبوس و کامیون کیلومتر ۱۳ محور میامی به سبزوار مهمترین حادثه رانندگی به لحاظ تعداد مجروحان بود، تصریح کرد: این حادثه ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

وی به تصادف سورن و پژو ۴۰۵ کیلومتر ۲۰ محور شاهرود به آزادشهر اشاره کرد و افزود: این حادثه با هفت مصدوم بیشترین تعداد مجروح را داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: تصادف پژو ۲۰۷ و سمند کیلومتر سه محور ایوانکی به گرمسار و تصادف پیکان و تیبا و واژگونی پیکان کیلومتر ۱۰۶ محور آزادشهر به شاهرود هر کدام با پنج مصدوم در صدر حوادث رانندگی مهم استان طی یک هفته گذشته بودند.