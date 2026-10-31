ورود سامانه بارشی جدید به زنجان از روز دوشنبه

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای پیش‌یابی، آسمان استان طی امروز در اغلب مناطق غالباً ابری خواهد بود و در برخی نقاط احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده باران وجود دارد.

وی افزود: همچنین در ساعات بعدازظهر، سرعت وزش باد در استان افزایش می‌یابد و در مناطق بادگیر و ارتفاعات، وزش باد به‌صورت موقت می‌تواند به آستانه نسبتاً شدید برسد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای فعالیت سامانه جوی جاری تصریح کرد: شهروندان ضمن توجه به توصیه‌های هواشناسی، به‌ویژه در مناطق بادگیر و ارتفاعات، احتیاط لازم را در نظر داشته باشند.

رحمان‌نیا ادامه داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که فردا نیز در برخی مناطق استان احتمال وقوع بارش‌های محلی وجود دارد و شرایط جوی در بعضی نقاط با ناپایداری‌های موقت همراه خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای آینده بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، سامانه بارشی جدیدی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه وارد استان زنجان خواهد شد که فعالیت آن موجب بارش باران در اغلب مناطق استان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بارش‌های ناشی از فعالیت این سامانه در برخی ساعات می‌تواند به شکل رگبار و رعدوبرق رخ دهد؛ ازاین‌رو، پیگیری اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی برای اطلاع از آخرین تغییرات شرایط جوی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: دمای هوا طی روزهای آینده با شیبی ملایم روند کاهشی خواهد داشت.

رحمان‌نیا بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و از مردم خواست با توجه به احتمال بارش‌های پراکنده، افزایش موقت سرعت وزش باد و ورود سامانه بارشی جدید، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و آخرین اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کنند.