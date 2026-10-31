به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات اداره کل هواشناسی گلستان، در روز شنبه ۹ آبان‌ماه، دمای هوا در نقاط مختلف استان اختلاف قابل توجهی داشت و بیشترین دمای ثبت‌شده مربوط به اینچه‌برون با ۲۸ درجه سانتی‌گراد بود.

همچنین انبارالوم، آق‌قلا و بندرگز با ثبت دمای ۲۷ درجه در شمار مناطق گرم استان قرار گرفتند.

در این مدت، دمای بیشینه در گرگان، تنگراه در پارک ملی گلستان و هاشم‌آباد به ۲۶ درجه رسید و کلاله، مینودشت، گنبدکاووس، بندرترکمن و علی‌آبادکتول نیز بیشینه دمای ۲۴ تا ۲۵ درجه را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه گرگان ۱۱ درجه سانتی‌گراد بود و پس از آن تنگراه با ۸ درجه، خنک‌ترین دمای صبحگاهی را در میان ایستگاه‌های گزارش‌شده به ثبت رساند.