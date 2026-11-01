محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات‌ در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه‌ها و ماموریت‌های جدید مرکز ماهر اظهار داشت: مرکز ماهر به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده عمل می‌کند؛ یعنی در مرکز، پردازش‌های لازم صورت گرفته و به تمام دستگاه‌ها سرویس ارائه می‌شود. وظایف اصلی ما شامل رصد مداوم، ارسال هشدار، پیشگیری و حضور به‌موقع در محل حادثه در صورت بروز هرگونه رویداد سایبری است.

وی افزود: علاوه بر این، طرح کلان مهمی را در مرکز ماهر دنبال می‌کنیم که راه‌اندازی «SOC ملی» (مرکز عملیات امنیت ملی) است. اگر این پروژه ملی به سرانجام برسد، دسترسی واحدی به همه دستگاه‌ها خواهیم داد تا وضعیت سایبری آن‌ها را به صورت متمرکز رصد کنیم. این اقدام، مخاطرات سایبری دستگاه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: این پروژه تازه آغاز شده است، اما استنباط ما این است که با شروع عملیاتی آن، ظرف کمتر از ۶ ماه سرویس‌های لازم به دستگاه‌ها ارائه خواهد شد.

لزوم جدی گرفتن هشدارهای امنیتی از سوی دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: از تمام دستگاه‌های اجرایی تقاضا داریم هشدارهای امنیتی، الزامات پدافند غیرعامل و تذکرات پلیس فتا را کاملاً جدی بگیرند؛ چراکه با پیاده‌سازی این ملاحظات فنی، بخش عمده‌ای از تهدیدات به‌سادگی قابل پیشگیری و مهار است.

وی خاطرنشان کرد: ماهیت فضای سایبری برای تمام کشورهای جهان پرمخاطره و دائماً در حال دگرگونی است؛ به طوری که هر اندازه ما سامانه‌های دفاعی را ارتقا دهیم، مهاجمان نیز روش‌ها و ابزارهای نوین‌تری به کار می‌برند.