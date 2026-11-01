به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیایی شامگاه شنبه در نشست کارگروه مدیریت انرژی استان با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با ناترازی گاز اظهار کرد: شرایط انرژی کشور ایجاب می‌کند که برای روزهای سرد سال از پیش برنامه‌ریزی شود و دستگاه‌های مسئول با تدوین سناریوهای مختلف، آمادگی لازم برای مدیریت مصرف و تأمین سوخت را داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه نباید مدیریت بحران انرژی را به زمان بروز محدودیت‌ها موکول کرد، افزود: میزان نیاز صنایع، واحدهای تولیدی، بخش کشاورزی، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و نانوایی‌ها باید به‌صورت دقیق مشخص شود تا تأمین سوخت جایگزین این بخش‌ها با برنامه‌ریزی قبلی انجام گیرد.

مهیایی یکی از محورهای مهم مدیریت ناترازی انرژی را استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین گاز دانست و گفت: رایزنی با کشور ترکمنستان برای تأمین گاز، بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و پیگیری راهکارهای مورد نیاز از طریق دستگاه‌های ملی از جمله اقداماتی است که برای کاهش پیامدهای محدودیت انرژی در استان دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان همچنین مدیریت مصرف را مکمل تأمین انرژی عنوان کرد و خواستار مشارکت عمومی در اصلاح الگوی مصرف شد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها در این زمینه اظهار کرد: فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر از سوی رسانه‌ها می‌تواند زمینه همراهی مردم برای کاهش مصرف انرژی را فراهم کند و اصلاح الگوی مصرف باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

مهیایی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: برای شرایط مختلف از جمله کاهش فشار گاز یا اعمال محدودیت در شبکه، باید از قبل تصمیم‌گیری و راهکارهای اجرایی مشخص شود تا در صورت بروز مشکل، خدمات عمومی و فعالیت واحدهای تولیدی با کمترین آسیب ادامه پیدا کند.

وی حفظ پایداری خدمات عمومی، حمایت از چرخه تولید و کاهش دغدغه‌های مردم در فصل زمستان را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و تأکید کرد: عبور موفق از شرایط احتمالی ناترازی انرژی، نیازمند آمادگی به‌موقع، همکاری دستگاه‌ها و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌هاست.