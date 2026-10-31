به گزارش خبرنگار مهر، سعید آیتی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه شهرستان با اشاره به ضرورت تعامل و پاسخگویی مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس مسائل و مطالبات مردم دارند و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پاسخگوی خبرنگاران باشند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت زمستانی شهرستان بیان کرد: تاکنون ۲۳۰ هزار لیتر نفت در روستاهای اسفراین توزیع شده و سهم هر خانوار ۱۰۰ لیتر در نظر گرفته شده است؛ همچنین برای مناطق سردسیر و صعب‌العبور ۲۰۰ لیتر نفت پیش‌بینی شده است.

آیتی با اشاره به احتمال محدودیت در تأمین گاز در فصل سرد سال افزود: برای مدیریت بحران احتمالی گاز در شهرستان چند سناریو پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز مشکل، خدمات‌رسانی به مردم با اختلال مواجه نشود.

فرماندار اسفراین با تأکید بر ضرورت تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها تصریح کرد: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و پیش‌بینی سوخت مورد نیاز آن‌ها از جمله اقداماتی است که برای تداوم پخت و توزیع نان در شرایط احتمالی محدودیت گاز دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت نان گفت: کیفیت نان و تخلفات احتمالی برخی نانوایی‌ها باید به‌صورت جدی مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.

آیتی در بخش دیگری از سخنان خود به تقویت زیرساخت‌های برق شهرستان اشاره کرد و گفت: ۹۰۰ میلیارد ریال برای تقویت شبکه برق اسفراین هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع معدن آلبلاغ، پیگیری مسائل مرتبط با فعالیت این معدن و تعیین تکلیف مشکلات آن را از موضوعات مهم شهرستان برشمرد.

فرماندار اسفراین درباره وضعیت کارگران حراستی معدن آلبلاغ نیز به پیگیری مسائل و مطالبات این نیروها اشاره کرد.

آیتی در ادامه با اشاره به برنامه راه‌اندازی کتابخانه سیار شهرستان اظهار کرد: برای اجرای این طرح، ۳۰ میلیارد ریال کمک از سوی هادی قوامی، نماینده مجلس، و ۹ میلیارد ریال از محل بودجه دهیاری‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر ساکنان مناطق روستایی به خدمات کتابخانه‌ای و منابع مطالعاتی را فراهم کند.

فرماندار اسفراین همچنین از پیگیری وضعیت طرح‌های مسکن جوانان خبر داد و بر ضرورت بررسی مشکلات و تسریع در روند اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

آیتی در پایان با اشاره به دغدغه‌های اصحاب رسانه، بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران با خبرنگاران، پاسخگویی شفاف به مطالبات و پیگیری مسائل مطرح‌شده در نشست‌های خبری تأکید کرد.