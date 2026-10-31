به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در برنامه «سکه صبح» با اشاره به افزایش ناترازی گاز کشور و ضرورت مدیریت مصرف در فصل سرد سال گفت: کاهش یک درجه‌ای دمای محیط در اوج مصرف می‌تواند روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب به پایداری شبکه گاز کشور کمک کند.

توکلی با اشاره به آسیب‌دیدگی چهار پالایشگاه پارس جنوبی در جریان جنگ و اثر آن بر تأمین گاز کشور اظهار کرد: افزون بر ناترازی مزمن سال‌های گذشته، آسیب‌های وارده به تأسیسات گازی نیز تأمین انرژی در فصل سرد را دشوارتر کرده است؛ به‌گونه‌ای که در اوج مصرف، ظرفیت تأمین گاز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی با تأکید بر نقش مهم بخش خانگی و تجاری در مدیریت مصرف افزود: با سرد شدن هوا، مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری افزایش پیدا می‌کند، در حالی که مصرف سایر بخش‌ها تغییر چندانی ندارد. ازاین‌رو، مدیریت مصرف در این دو بخش می‌تواند در حفظ پایداری شبکه گاز کشور مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به راه‌اندازی پویش «۲۰» برای مدیریت مصرف گاز، از مردم خواست با انجام اقداماتی ساده، از جمله تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، استفاده از پرده‌های ضخیم، درزگیری پنجره‌ها، بستن دریچه‌های کولر و تنظیم دمای مشعل یا پکیج بین ۵۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد، در کاهش مصرف انرژی مشارکت کنند.

توکلی تصریح کرد: در روزهای اوج مصرف، کاهش هر یک درجه دمای محیط حدود ۲۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز به همراه دارد که این میزان معادل ظرفیت تولید یک فاز پارس جنوبی است.

وی همچنین با اشاره به گستردگی شبکه انتقال و توزیع گاز کشور و هزینه‌های سنگین توسعه زیرساخت‌ها گفت: طول خطوط انتقال و توزیع گاز کشور نزدیک به ۱۲ برابر محیط کره زمین است و این گستردگی، ضرورت مدیریت مصرف و بهره‌برداری بهینه از شبکه را دوچندان می‌کند.

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره امکان جایگزین کردن بخشی از مصرف گاز با برق در بخش گرمایش خانگی اظهار کرد: اصل استفاده از سبد متنوع انرژی شامل گاز، برق و سوخت مایع قابل قبول است، اما این موضوع باید با در نظر گرفتن راندمان تجهیزات، بازدهی زیرساخت‌ها و شرایط هر منطقه و بر اساس آمایش سرزمین بررسی شود.

وی ادامه داد: در بعضی مناطق کشور، زیرساخت‌های برق و گاز به‌طور هم‌زمان توسعه یافته‌اند که این مسئله، علاوه بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری، مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری ایمن از هر دو شبکه را افزایش می‌دهد. بنابراین تدوین و اجرای طرح جامع انرژی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه ضرورت دارد.

توکلی با اشاره به پیامدهای افزایش مصرف گاز خانگی بر تأمین سوخت نیروگاه‌ها گفت: بالا رفتن مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری ممکن است به استفاده بیشتر نیروگاه‌ها از سوخت مایع منجر شود و این مسئله در برخی مناطق پیامدهای زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان بر ضرورت مدیریت مصرف، بهینه‌سازی تجهیزات و اجرای برنامه جامع انرژی کشور برای تأمین پایدار انرژی و کاهش هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی تأکید کرد.