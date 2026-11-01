فراخوان جشنواره ملی کتاب رشد منتشر شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، فراخوان دریافت آثار بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد منتشر شد. دبیرخانه این جشنواره از تمامی ناشران، نویسندگان و مترجمان دعوت کرده است آثار خود را برای شرکت در بخش جوایز ویژه این دوره ارسال کنند.

در این دوره از جشنواره، آثار ناشران، نویسندگان و مترجمان در محورهای هویت دینی، هویت ملی و انقلابی، هویت خانوادگی و کسب شایستگی‌های فردی و اجتماعی، با هدف تربیت نسل آینده‌ساز ایران اسلامی، به رقابت خواهند پرداخت.

علاوه بر جوایز بخش عمومی که مطابق برنامه سالانه جشنواره اهدا می‌شود، جوایز ویژه این دوره به آثار فاخر و ارزنده در محورهای زیر اختصاص خواهد یافت:

محورهای ویژه جشنواره بیست‌وچهارم

جایزه ویژه «ایران عزیز»: روایت جنگ ۱۲روزه؛ روایت جنگ رمضان؛ رؤیای ایرانی؛ نمادهای هویت‌ساز، از جمله تنگه هرمز، پرچم و ناو دنا؛ روایت دستاوردهای انقلاب اسلامی.

جایزه ویژه «پدر امت»: روایت زندگی، زمانه و منظومه فکری رهبر شهید؛ ولایت‌مداری؛ خون‌خواهی و انتقام؛ آرمان فلسطین.

جایزه ویژه «ملت قهرمان»: امت مبعوث؛ وحدت و انسجام ملی؛ حق‌طلبی و استکبارستیزی؛ پاسداشت مفاخر، الگوها و قهرمانان ملی، انقلابی و اسلامی؛ مقاومت و تاب‌آوری؛ احترام به تلاشگران، ایثارگران و خانواده شهدا؛ جنگ شناختی.

جایزه ویژه «کودکان میناب»: روایت دانش‌آموزان شهید؛ روایت تلاش و ایثار معلمان، کودک و وطن‌دوستی؛ روایت جنایت‌های استکبار جهانی.

جایزه ویژه «روشنا»: مسئولیت اجتماعی در عصر غیبت؛ سبک زندگی مهدوی؛ نشانه‌های ظهور؛ جامعه پس از ظهور؛ یاران عصر ظهور؛ مهدویت و تمدن نوین اسلامی؛ آموزه‌های آموزشی و تربیتی مهدویت.

جایزه ویژه «جهش تمدنی»: امیدآفرینی و عزم ساختن آینده؛ تمدن‌سازی؛ علم نافع و دانش‌افزایی هدفمند؛ مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛ روایت زندگی دانشمندان.

شرایط شرکت در فراخوان جشنواره

کتاب‌های ارسالی باید واجد شرایط زیر باشند:

کتاب‌های آموزشی و تربیتی منتشرشده در حوزه کودک و نوجوان، ویژه گروه سنی صفر تا ۱۸ سال و مرتبط با اهداف نظام تعلیم و تربیت، در فاصله سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵.

کتاب‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ باید با محورهای ویژه جشنواره منطبق باشند.

کتاب‌های ارسالی باید چاپ اول باشند.

ارائه دو نسخه از هر عنوان کتاب الزامی است.

کتاب‌هایی که پیش‌تر از سوی ناشران به دبیرخانه دائمی جشنواره کتاب رشد ارسال شده‌اند، نیازی به ارسال مجدد ندارند و امکان رقابت در هر دو بخش جشنواره را خواهند داشت.

محدودیتی در ثبت و ارسال تعداد عناوین کتاب وجود ندارد.

کتاب‌هایی که در ادوار گذشته جشنواره کتاب رشد شرکت کرده‌اند، مجاز به شرکت در این بخش نیستند.

امتیازات دریافت نشان رشد

دریافت نشان رشد و انتخاب به‌عنوان اثر برگزیده جشنواره، امتیازات زیر را به همراه خواهد داشت:

تقدیر ملی از ناشران و نویسندگان برگزیده در جشنواره؛

حضور قانونی در بازار محصولات فرهنگی و تربیتی مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی؛

معرفی کتاب‌های برتر در کتابنامه رشد، فهرستگان و برنامه‌های تلویزیونی؛

معرفی کتاب‌های برتر در کتاب‌های درسی؛

بهره‌مندی از ظرفیت اطلاع‌رسانی و ترویجی مجلات رشد؛

معرفی در سامانه‌های رشد و شاد وزارت آموزش‌وپرورش؛

امکان حضور در نمایشگاه‌های کتاب، جشنواره‌ها، مسابقات و پویش‌های کتاب‌خوانی مدارس؛

افزایش اعتماد خانواده‌ها به مفید و مناسب بودن اثر.

نحوه ارسال آثار

ناشران و نویسندگان علاقه‌مند می‌توانند پس از ثبت مشخصات کتاب‌های مرتبط در سامانه دبیرخانه جشنواره، دو نسخه از کتاب‌های خود را تا ۳۰ آبان‌ ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد ارسال کنند.