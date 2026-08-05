به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه از پژوهشگران، نویسندگان و محققان دعوت کرد تا پایان مرداد ۱۴۰۵ آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

آثار منتشر شده در سال ۱۴۰۴:

۱- کتاب‌های پژوهشی، ترویجی، فرهنگی تبلیغی، ادبی داستانی، ترجمه و ...؛

۲- پایان‌نامه‌های سطح۴ یا دکتری دفاع شده؛

۳- مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی؛

۴- پژوهش های دیجیتال و فناوری نوین.

محور دارای امتیاز ویژه همایش شامل:

جهاد تبیین، وحدت اسلامی (تقریب مذاهب)، حوزه و روحانیت، آسیب های اجتماعی، مقاومت، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی.

محورهای جایزه ویژه:

دبیرخانه «کتاب سال حوزه» همچنین به مناسبت هزار و پانصدمین سال‌روز میلاد خورشید هدایت، حضرت محمد مصطفی (ص) و در راستای تحقق شعار سال ، در نظر دارد جایزه‌ای ویژه را به پاس یک عمر تلاش علمیِ پژوهشگران فرهیخته حوزوی و غیرحوزوی در دو محور بنیادین زیر اعطا نماید:

اول: شخصیت و سیره پیامبر اعظم (ص)

دوم: اقتصاد مقاومتی

شرایط شرکت‌کنندگان جایزه ویژه:

شرکت در این فراخوان برای عموم پژوهشگران بدون محدودیت صنفی یا ملیتی آزاد است:

طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه (داخل و خارج از کشور)؛

اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها؛

نویسندگان و پژوهشگران آزاد؛

ناشران (به نمایندگی از مؤلفان).

شرایط پذیرش آثار جایزه ویژه:

۱.آثار ارسالی باید «کتاب» باشند که به‌صورت رسمی و قانونی به چاپ رسیده باشد.

۲.بازه زمانی انتشار اثر: آثار منتشرشده از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۴۰۴ (بازه ۴۷ ساله).

۳.آثار به زبان‌های غیرفارسی نیز پذیرفته می‌شوند.

۴.آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵.

گفتنی است آیین اهدای جوایز هم‌زمان با همایش «کتاب سال حوزه» برگزار خواهد شد

نحوه ارسال آثار به دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه از طریق وبگاه https://ketabehowzeh.ismc.ir است.

نشانی دبیرخانه همایش قم، جمکران، بلوار انتظار، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه است.