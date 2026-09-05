به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درخواست پدیدآورندگان و ناشران، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریورماه تمدید شد.

چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی و معرفی کتاب‌های برتر، کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مکتوب جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی و حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص، بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوان این جایزه، دبیرخانه کتاب سال از ناشران، پژوهشگران، محققان، مؤلفان، مترجمان و مصححان دعوت کرده است با ثبت‌نام در تارنمای ketabsal.ketab.ir کتاب یا کتاب‌های پیشنهادی خود را به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

در بخش ویژه این دوره، کتاب‌های مربوط به «وحدت و دفاع ملی: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان» داوری و ارزیابی خواهند شد.

کتاب‌های ارسالی باید دارای برگه اعلام وصول و برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ منتشر شده باشند. همچنین کتاب‌های کمک‌درسی و عکس‌برداری‌شده در این دوره پذیرفته نمی‌شوند.

همچنین کتاب‌های داستان کوتاه، داستان بلند و رمان بزرگسال، پژوهش و نقد ادبی (تألیف)، مستندنگاری، شعر بزرگسال و شعر کودک و نوجوان به دلیل هم‌پوشانی با «جایزه ادبی جلال آل‌احمد» و «جشنواره بین‌المللی شعر فجر» در جایزه کتاب سال داوری و بررسی نمی‌شوند.

بر اساس این فراخوان، فقط کتاب‌هایی در جایزه کتاب سال داوری و ارزیابی می‌شوند که پدیدآورنده یا ناشر، کاربرگ ثبت‌نام را در تارنمای جایزه تکمیل کرده و به همراه دو نسخه از کتاب به دبیرخانه ارسال کند. کتاب‌های دریافت‌شده بازگردانده نخواهند شد.

متقاضیان می‌توانند تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ آثار خود را به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره ۲، طبقه اول، دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (کدپستی ۱۳۱۵۷۵۳۷۱۵) ارسال کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۲۷۱ تا ۲۷۸ تماس بگیرند.