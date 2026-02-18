اختتامیه بیست و سومین دوره «جشنواره ملی کتاب رشد» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه بیست و سومین دوره «جشنواره ملی کتاب رشد» با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ، عصر امروز در سالن اجتماعات سوره حوزه هنری برگزار شد.
ابوذر حسامپور، دبیر بیستوسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد گزارشی از عملکرد، اهداف و دستاوردهای این دوره ارائه داد و نقش اساسی این رویداد را در ارتقای کیفیت محتواهای آموزشی کشور یادآور شد.
وی با بیان اینکه این جشنواره یک فرآیند پیوسته مبتنی بر مصوبات وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: این حرکت علمی و فرهنگی که ریشه در مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش دارد، سالهاست مسئولیت ارزیابی منابع مکتوب آموزشی مدارس را بر عهده گرفته است. طی این سالها بیش از ۱۷۰۰ ناشر برای دریافت «نشان رشد» با این مجموعه همکاری کردهاند که در دوره اخیر، بیش از ۳۰۰ ناشر در این فرآیند مشارکت فعال داشتند.
حسامپور با اشاره به آمار آثار دریافتشده، افزود: در این دوره ۳۷۰۱ اثر در طول سال و ۱۳۰۰ اثر از طریق فراخوان به دبیرخانه ارسال شد که از این میان، بیش از ۳۰۰۰ اثر موفق به دریافت «نشان رشد» شدند. همچنین ۴۰۰ اثر وارد مرحله داوری جشنواره شد.
وی محورهای ارزیابی آثار را شامل ۱۱ بخش از علوم تربیتی، روانشناسی، مطالعات دینی، فرهنگی و اجتماعی تا داستان، شعر کودک و نوجوان، مهارتهای زندگی، علوم مهارتی و کاربردی، دانشافزایی و تصویرگری کتاب کودک اعلام کرد.
دبیر جشنواره با اشاره به جوایز ویژه این دوره گفت: جوایز اختصاصی جشنواره در حوزههای هویت دینی، ملی و انقلابی، هویت خانوادگی و تقویت شایستگیهای فردی و اجتماعی تعریف شدهاند که از جمله آنها «جایزه ویژه ایران عزیز»، «جایزه ویژه دست بوسیدنی»، «جایزه ویژه معنای زندگی»، «جایزه ویژه رسم زندگی»، «جایزه ویژه جهش تمدنی» و «جایزه ویژه فرهنگ کار» است. وی تصریح کرد که جایزه فرهنگ کار با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهدا میشود.
حسامپور در پایان گفت : تمامی آثار توسط ۹ گروه تخصصی داوری و براساس معیارهای علمی و محتوایی بررسی شدند. در نهایت ۷۶ اثر بهعنوان نامزد دریافت جوایز معرفی و ۳۲ اثر بهعنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند.
