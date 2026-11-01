آمادگی صندوق بیمه حوادث طبیعی برای ارزیابی خسارت زلزله بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، حمید سوقی، عضو هیأت عامل و معاون فنی و بیمه‌ای این صندوق از آمادگی این صندوق برای رسیدگی سریع به خسارت‌های زمین لرزه اخیر در استان بوشهر خبر داد.

او گفت ارزیابی و پیگیری پرداخت خسارت واحدهای مسکونی واجد شرایط، در اولویت صندوق قرار دارد.

سوقی با اشاره به وقوع زمین لرزه امروز در شهرستان بندر خونِ استان بوشهر اظهار کرد: صندوق آماده است خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق را در کوتاه‌ترین زمان بررسی کند.

به گفته او، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مدیریت بحران و دیگر دستگاه‌های اجرایی همکار، کارشناسان صندوق می‌توانند برای بازدید میدانی و ارزیابی خسارت به محل حادثه اعزام شوند.

سوقی از ساکنان واحدهای آسیب‌دیده خواست مهلت قانونی ثبت خسارت را رعایت کنند و افزود: حادثه باید حداکثر تا هفت روز پس از وقوع، در سامانه صندوق اعلام و ثبت شود. پس از پایان این مهلت، امکان ثبت پرونده خسارت برای واحدهای آسیب‌دیده وجود نخواهد داشت.