خدمات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به مناطق آزاد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، شمس‌اله سلامی، رئیس هیات عامل این صندوق اعلام کرد: در راستای اجرای قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و با حمایت و تاکید دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمان مدیریت بحران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد از ابتدای سال ۱۴۰۵ پوشش حمایت‌های بیمه‌ای صندوق برای تمامی واحدهای مسکونی مناطق آزاد کیش و چابهار نیز تثبیت شد.

وی گفت: این تصمیم با هدف رفع موانع اجرایی و تعمیم عدالت بیمه‌ای برای ساکنان این مناطق اتخاذ شده است تا امکان بهره‌مندی آنان از سازوکارهای قانونی حمایت در برابر حوادث طبیعی فراهم شود.

سلامی همچنین به بخشی از وظایف صندوق اشاره کرد و گفت: صندوق در چارچوب ضوابط قانونی، مسئولیت جبران بخشی از خسارت های ناشی از حوادث طبیعی را بر عهده دارد و تعمیم کامل این بیمه پایه را از رسالت های اصلی صندوق بر شمرد.

وی همچنین افزود؛ در کنار توسعه و تعمیم کامل بیمه پایه حوادث طبیعی ، این صندوق گسترش بیمه تکمیلی حوادث طبیعی با مشارکت بیمه های بازرگانی در دستور کار خود قرار داده است.

سلامی اظهار امیدواری کرد با مجموعه این اقدامات تاب آوری اقتصادی کشور در برابر حوادث طبیعی افزایش یافته و زمینه امنیت اقتصادی و روانی جامعه بیش از پیش فراهم شود.