به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین امروز یکشنبه اعلام کرد: اگر واشنگتن می‌ خواهد پالایشگاه‌ های نفت روسیه هدف قرار نگیرند، مسکو نیز باید به حملات خود علیه زیرساخت‌ های انرژی اوکراین پایان دهد.

رئیس‌ جمهور اوکراین ادامه داد: ما پیشنهاد خرید موشک‌ های پاتریوت از واشنگتن را مطرح کرده و آمادگی خود را برای تأمین بودجه لازم اعلام کرده ایم.

این در حالیست که تارنمای «کی‌یف پست» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تحویل ۵۰۰ فروند موشک رهگیر برای سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت که وزارت امور خارجه آمریکا با فروش احتمالی آنها به اوکراین موافقت کرده است، پیش از سال ۲۰۳۰ آغاز نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، موشک‌های مورد نظر از نوع «پک-۳ ام‌اس‌ای» (PAC-۳ MSE) هستند و ارزش قرارداد احتمالی فروش آنها حدود ۲.۱ میلیارد دلار برآورد شده است. شرکت آمریکایی لاکهید مارتین پیمانکار اصلی این قرارداد خواهد بود.

وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) فروش احتمالی ۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت به اوکراین را به ارزش تقریبی ۲.۱ میلیارد دلار تأیید کرد.

این موافقت، مرحله‌ای از فرایند فروش تسلیحات است و به معنای تحویل فوری یا آغاز ارسال موشک‌ها نیست.