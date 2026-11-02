به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی طی شب گذشته ۲۱۲ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله منطقه مسکو، روستوف، کراسنودار، جمهوری کریمه و همچنین بر فراز دریاهای سیاه و آزوف رهگیری و منهدم کردند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.