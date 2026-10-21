به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه و پس از دیدار با پوتین در سخنانی اعلام کرد: در سن‌پترزبورگ با رئیس‌جمهور پوتین دیدار کردیم تا بر پایه پیشرفت‌ های حاصل‌شده در اسلو با رئیس‌ جمهور زلنسکی، گام‌های بیشتری برداریم.

فرستاده ویژه رئیس‌ جمهور آمریکا ادامه داد: گفتگوها سازنده بودند و در قالب مذاکرات سه‌ جانبه میان واشنگتن، مسکو و کی‌یف در سطح فنی ادامه خواهند یافت.

این در حالیست که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا گفته بود: برای من مهم است که ارزیابی شما از بحران پیرامون ایران را بشنوم و روسیه آماده است برای حل‌وفصل آن کمک کند. پیشنهادهای روسیه برای حل‌وفصل اوضاع پیرامون ایران به‌خوبی شناخته‌شده است.