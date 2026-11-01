به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان و امام جمعه مشهد مقدس با جمعی از شیوخ و سران عشایر عراق و خوزستان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن خیرمقدم به مهمانان و ابراز خرسندی از حضور آنان در مشهد مقدس و تشرف به بارگاه منور حضرت ثامن‌الحجج(علیه‌السلام)، از همراهی و حضور شیوخ و بزرگان عشایر عراق در مراسم تشییع تاریخی پیکر مطهر امام شهید قدردانی کرد و این حضور را نشانه‌ای از وفاداری، همدلی و پیوند عمیق اعتقادی و عاطفی آنان با ملت ایران دانست.

وی همچنین با اشاره به برخی فشارها و برخوردهای ظالمانه با پیروان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و علمای دینی در کشورهای منطقه، نسبت به محاکمه و صدور احکام ناعادلانه علیه آنان ابراز انزجار کرد و بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی تأکید داشت.

علم‌الهدی در پایان، ضمن قدردانی مجدد از حضور و همراهی مهمانان عراقی، برای آنان قبولی زیارت و اعمال را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد و ابراز امیدواری کرد که پیوندهای مبتنی بر محبت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) میان ملت‌های ایران و عراق روزبه‌روز مستحکم‌تر شود.