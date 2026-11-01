  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

قدردانی علم‌الهدی از همراهی عشایر عراق در تشییع پیکر رهبر شهید

قدردانی علم‌الهدی از همراهی عشایر عراق در تشییع پیکر رهبر شهید

مشهد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی از حضور و همراهی شیوخ و سران عشایر عراق در مراسم تاریخی تشییع پیکر مطهر امام شهید قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان و امام جمعه مشهد مقدس با جمعی از شیوخ و سران عشایر عراق و خوزستان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن خیرمقدم به مهمانان و ابراز خرسندی از حضور آنان در مشهد مقدس و تشرف به بارگاه منور حضرت ثامن‌الحجج(علیه‌السلام)، از همراهی و حضور شیوخ و بزرگان عشایر عراق در مراسم تشییع تاریخی پیکر مطهر امام شهید قدردانی کرد و این حضور را نشانه‌ای از وفاداری، همدلی و پیوند عمیق اعتقادی و عاطفی آنان با ملت ایران دانست.

وی همچنین با اشاره به برخی فشارها و برخوردهای ظالمانه با پیروان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و علمای دینی در کشورهای منطقه، نسبت به محاکمه و صدور احکام ناعادلانه علیه آنان ابراز انزجار کرد و بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی تأکید داشت.

علم‌الهدی در پایان، ضمن قدردانی مجدد از حضور و همراهی مهمانان عراقی، برای آنان قبولی زیارت و اعمال را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد و ابراز امیدواری کرد که پیوندهای مبتنی بر محبت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) میان ملت‌های ایران و عراق روزبه‌روز مستحکم‌تر شود.

کد مطلب 6996898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها