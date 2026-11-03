به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه خدیوی اظهار کرد: براساس برنامه ریزی ها، فردا مردم مشهد در راهپیمایی باشکوه روز ملی استکبارستیزی میزبان پیکر مطهر ۲۷ شهید خوشنام دفاع مقدس خواهند بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: این شهدا در عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۲، ایذایی والفجر ۸، کربلای ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک دشمن در منطقه شلمچه به شهادت رسیده و پیکرهای پاک و مطهرشان در روزهای اخیر در عملیات‌های تفحص مهران، دشت مجنون، فکه، شلمچه، شرق دجله و شرق بصره شناسایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیکر مطهر این شهدا فردا ساعت ۹ صبح و همزمان با راهپیمایی روز دانش آموز از میدان ۱۵ خرداد تا حرم مطهر رضوی بر دستان زائران و مجاوران قدرشناس امام رضا (ع) تشییع می‌شود و پس از آن، شماری از پیکرها برای تدفین به شهرستان‌های استان و شماری به استان‌های دیگر منتقل خواهند شد.