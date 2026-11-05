به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی بعدازظهر پنجشنبه در همایش سفیران فاطمی که در تالار فرهنگی نور برگزار شد، با اشاره به روایتی از امام موسی کاظم(ع) اظهار کرد: آن حضرت فرمودند خداوند رحمت کند بنده‌ای را که محبت مردم را به سوی ما جلب کند و هر دلدادگی و عشقی را به سمت اهل‌بیت(ع) سوق دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این روایت در حقیقت یک دستور و تکلیف برای افرادی است که در مسیر تبلیغ و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) فعالیت می‌کنند؛ به این معنا که باید تلاش کنیم همه گرایش‌ها و محبت‌های مردم در مسیر عشق به اهل‌بیت(ع) قرار گیرد و این محبت به محور اصلی زندگی فردی و اجتماعی جامعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه محبت اهل‌بیت(ع) یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های جامعه شیعه است، تصریح کرد: بسیاری از حرکت‌های اجتماعی، سیاسی و انقلابی با تکیه بر همین سرمایه عظیم شکل گرفته و به نتیجه رسیده است. مناسبت‌هایی مانند محرم، عاشورا، اربعین و فاطمیه ظرفیت بزرگی برای ایجاد شور و هیجان مردمی و هدایت آن در مسیر توسعه دین و حاکمیت ارزش‌های اسلامی دارند.

علم‌الهدی با تأکید بر نقش روضه‌خوانی در تکمیل فعالیت‌های تبلیغی گفت: در گذشته رسم مبلغان و منبریان این بود که پس از بیان معارف دینی، احکام، امر به معروف و نهی از منکر و ارائه موعظه، در پایان منبر روضه می‌خواندند تا مجموعه مطالب بیان‌شده با جلب محبت مردم به اهل‌بیت(ع)، به مرحله اثرگذاری و تحقق عملی برسد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: روضه‌خوانی صرفاً یک بخش احساسی در پایان منبر نیست، بلکه ابزاری برای عملیاتی کردن معارف دینی و تبدیل آموزه‌ها به رفتار و باور عمیق در زندگی مردم است. وقتی دل انسان به اهل‌بیت(ع) پیوند بخورد، آنچه از معارف و احکام دینی آموخته است، قدرت اجرایی و اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کند.

وی با انتقاد از کم‌توجهی برخی منبریان به مطالعه و آمادگی برای روضه‌خوانی اظهار کرد: همان‌طور که یک سخنران برای مطالب علمی و دینی منبر خود مطالعه می‌کند، باید برای بخش روضه نیز آمادگی و مطالعه کافی داشته باشد. روضه‌خوان باید بداند چه موضوعی را با چه بیان و عباراتی مطرح کند تا بتواند بر دل مخاطب اثر بگذارد.

علم الهدی با اشاره به نمونه‌هایی از شیوه روضه‌خوانی منبریان قدیمی افزود: صرف نقل یک مطلب یا بیان یک مصیبت بدون توجه به شیوه ارائه و تأثیرگذاری آن، لزوماً نمی‌تواند مخاطب را به عمق مظلومیت اهل‌بیت(ع) متوجه کند. روضه‌خوانی نیازمند شناخت، دقت و انتخاب درست مطالب و شیوه بیان است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هدف اصلی روضه‌خوانی جلب محبت مردم به اهل‌بیت(ع) است، خاطرنشان کرد: امام موسی کاظم(ع) در این روایت نفرمودند چه چیزی بگویید یا چگونه بخوانید، بلکه فرمودند دل‌ها و محبت مردم را به سوی ما جذب کنید. بنابراین مبلغان باید روضه‌خوانی را به‌عنوان یک جریان جدی در فعالیت‌های تبلیغی خود مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه روضه‌خوانی در جایگاه و اثرگذاری فعالیت‌های روحانیت نقش اساسی دارد، گفت: تأثیرگذاری سخن یک مبلغ در گرو آن است که بتواند دل مردم را با اهل‌بیت(ع) پیوند دهد. اگر این ارتباط عاطفی و اعتقادی شکل بگیرد، سایر فعالیت‌های تبلیغی نیز اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، روضه حضرت فاطمه زهرا(س) را از ظرفیت‌های مهم جذب محبت مردم به اهل‌بیت(ع) دانست و اظهار کرد: مظلومیت حضرت زهرا(س) جایگاه ویژه‌ای در جلب دل‌ها دارد و بیان این مظلومیت می‌تواند زمینه توجه بیشتر مردم به سیره و جایگاه اهل‌بیت(ع) را فراهم کند.

وی با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س) و شرایط آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) افزود: آن حضرت در شرایطی قرار گرفتند که امکان دفاع متعارف از خود را نداشتند و مظلومیت ایشان از ابعاد عمیق و تأثیرگذار تاریخ اسلام است. تبیین این مظلومیت و انتقال صحیح آن به مخاطبان، از وظایف مهم مبلغان و منبریان است.

علم‌الهدی در پایان بر ضرورت توجه جدی سفیران فاطمی به روضه‌خوانی و استفاده از ظرفیت عاطفی مجالس اهل‌بیت(ع) در کنار تبیین معارف دینی تأکید کرد.