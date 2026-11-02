خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه گوگردی: رایحه ایثار و لاله‌های سرخ بار دیگر فضای دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان را عطرآگین خواهد کرد، استانی که در طول تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در عرصه جهاد و مقاومت همانند دیگر نقاط کشور همواره در صحنه بوده و اینک در ایام فاطمیه میزبان کاروان نورانی هشت شهید گمنام دفاع مقدس است.

این رویداد بزرگ فرهنگی و معنوی، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های بلند شهدایی است که جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا استقلال، امنیت و سربلندی میهن اسلامی حفظ شود.

حضور این مسافران بهشتی در فضای علمی، دانشگاهی، کارگری و اقشار مختلف مردم فرصتی مغتنم برای بازخوانی درس‌های پایداری و انسجام ملی در روزگاری است که جامعه بیش از هر زمان دیگری به تمسک به فرهنگ ایثار و مقاومت ندارد دارد.

برنامه ریزی جامع و هماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی، نظامی و فرهنگی استان همدان برای میزبانی شایسته از این کبوتران خونین بال، ابعاد تازه‌ای از همدلی و هماهنگی را به نمایش گذاشته است. تقارن میزبانی همدان از شهدا با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و انتقال پیکرهای مطهر به نقاط مختلف استان از جمله مراکز درمانی، صنعتی، دانشگاهی و شهرستانی، ابعاد معرفتی و معنوی این رویداد را دوچندان کرده است.

۸ شهید گمنام در همدان تشییع می‌شوند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر جزییات و برنامه‌های اصلی مراسم استقبال، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام در استان همدان را تشریح کرد و با اشاره به ورود پیکر مطهر هشت شهید گمنام به استان همدان افزود: استان همدان افتخار میزبانی از پیکر مطهر هشت شهید گمنام را دارد که از این تعداد پنج پیکر مطهر در نقاط مختلف استان تشییع و خاکسپاری می‌شوند و سه پیکر نیز به صورت امانی در برنامه‌های استان حضور داشته و سپس بازگردانده خواهند شد.

مجید صفدریان در خصوص زمان و نحوه ورود شهدا به استان همدان بیان کرد: پیکرهای مطهر روز شنبه ۱۶ آبان ماه وارد استان همدان می‌شوند و استقبال اولیه در مقابل شهرک فرهنگیان انجام خواهد شد و سپس پیکرهای مطهر در قالب کاروان خودرویی به دانشگاه بوعلی سینا منتقل شده و مراسم اصلی استقبال با حضور دانشجویان، اساتید، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در محوطه مقبره شهدای گمنام این دانشگاه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از مراسم استقبال از شهدا، پیکرها در قالب ۵ کاروان با عنوان «جان‌فدایان ایران» تقسیم و به شهرستان‌ها و دهستان‌های مختلف اعزام می‌شوند، افزود: این ۵ کاروان با حضور در تجمعات مردمی، مساجد، هیئت‌های مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها، عطر معنویت و شهادت را در سراسر استان پراکنده خواهند کرد. این برنامه‌ها و حضور پیکر مطهر شهدا در نقاط مختلف استان تا روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان درباره زمان و جزئیات مراسم تشییع و تدفین نهایی تصریح کرد: روز پنج‌شنبه ۵ پیکر مطهر تحویل شهرستان‌های مقصد داده می‌شود و مراسم تشییع و خاکسپاری هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روز جمعه ۲۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه‌های مراسم تشییع شهدا در همدان

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده تجدید بیعت و تجمع مردمی در روز جمعه انجام خواهد شد و پیکرهای مطهر پس از انتقال به حسینیه امام خمینی (ره)، اقامه نماز جمعه و اقامه نماز بر پیکر شهدا به منظور خاکسپاری به محل‌های تعیین شده منتقل می‌شوند.

صفدریان درخصوص محل تدفین ۵ شهید گمنام را بیان کرد: خاکسپاری و تدفین یک شهید در بیمارستان آتیه تامین اجتماعی واقع در شهرک شهید مدنی در همدان انجام خواهد شد و خاکسپاری یک شهید در شهرستان کبودرآهنگ و تدفین یک شهید در نیروگاه شهید مفتح انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خاکسپاری ۲ شهید در شهرستان ملایر انجام خواهد شد، ادامه داد: این شهدای گرانقدر در دانشگاه ملی مهارت برادران و دانشگاه ملی مهارت خواهران خاکسپاری خواهند شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با اشاره به زیرساخت‌ها و آماده‌سازی یادمان‌ها تاکید کرد: با تلاش و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، آماده سازی محل قبور و یادمان‌ها پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد داشته است و این اقدام به منظور حفظ شان و منزلت شهدای گمنام و جلوگیری از مشکلات گذشته در طولانی شدن ساخت یادمان‌ها انجام شده تا مراسم خاکسپاری باشکوه و در شان این عزیزان برگزار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به سن شهدا و مناطق تفحص آنها پس از ورود رسمی به استان اعلام خواهد شد و برنامه‌های ویژه‌ای برای وداع هیئت‌ها و برنامه‌های دانش آموزی و دانشجویی تدارک دیده شده است تا نسل جوان و نوجوان هرچه بیشتر از برکات معنوی این شهدای والامقام بهره‌مند شوند.