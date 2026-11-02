سرهنگ پاسدار حسین جناسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر از میزبانی این شهرستان از پیکرهای مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

وی اظهار کرد: اجتماع بعثت مردم بابل در دویست‌وپنجاه‌وهفتمین شب برگزاری خود، پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه از ساعت ۲۰ در میدان ولایت، میزبان پیکرهای مطهر این شهدا خواهد بود.

فرمانده سپاه بابل با اشاره به استانی بودن این مراسم افزود: این آیین معنوی با حضور مداحان برجسته استانی و کشوری برگزار می‌شود و از شبکه‌های سیما نیز به‌صورت تلویزیونی پوشش داده خواهد شد.

جناسمی با تشریح برنامه‌های استقبال از شهدای گمنام در شهرستان گفت: پیکرهای مطهر شهدا طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در مدارس و هیئت‌های مذهبی بابل حضور پیدا می‌کنند تا دانش‌آموزان و دیگر اقشار مردم فرصت زیارت، تجدید پیمان و وداع با این یادگاران دوران دفاع مقدس را داشته باشند.

وی همچنین از برگزاری مراسم تشییع و خاک‌سپاری یکی از شهدای گمنام در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه خبر داد و تصریح کرد: این مراسم از باغ فردوس به سمت میدان ولایت و محوطه باغ ملی شهرداری بابل برگزار می‌شود و با اجتماع بعثت مردم بابل در شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همراه خواهد بود.

فرمانده سپاه شهرستان بابل در پایان از مردم، خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی دعوت کرد با حضور گسترده در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کنند.