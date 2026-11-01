به گزارش خبرنگار مهر،سید مهدی حسینی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته بسیج، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام و اعزام کاروان‌های راهیان نور، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان، از مهم‌ترین مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: در این نشست، ابعاد مختلف برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی شهرستان از جمله نحوه استقبال و میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام، اعزام ۴۴۰ دانش‌آموز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب اردوهای راهیان نور و همچنین اجرای برنامه‌های هفته بسیج مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی برای آشنایی نسل نوجوان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس تصریح کرد: اردوهای راهیان نور فرصتی ارزشمند برای آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی رزمندگان اسلام و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌مندی حداکثری دانش‌آموزان از این برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

حسینی همچنین با اشاره به برنامه میزبانی ساوه از پیکر مطهر شهید گمنام گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم تشییع خودرویی پیکر مطهر این شهید ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه از میدان شهید سلیمانی آغاز و به سمت محل برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: پیکر مطهر این شهید والامقام تا روز جمعه میهمان مردم شهرستان ساوه خواهد بود و فرصت حضور و تجدید میثاق اقشار مختلف مردم با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم می‌کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه با تأکید بر لزوم مشارکت و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی تصریح کرد: برگزاری شایسته این آیین نیازمند هم‌افزایی مجموعه مدیران، نهادهای فرهنگی، گروه‌های مردمی و تشکل‌های بسیج است.