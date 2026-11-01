حجت‌الله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شازند از سیزدهم آبان‌ماه به مدت سه روز میزبان پیکر مطهر ۲ شهید گمنام خواهد بود و فضای این شهرستان به عطر شهدا متبرک می‌شود.

وی با اشاره به تقارن این میزبانی با یوم‌الله ۱۳ آبان افزود: آیین استقبال و تشییع عمومی شهدای گمنام در سطح شهرستان، همزمان با برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.

فرماندار شازند با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام گفت: برنامه‌های متنوعی در شهرها و روستاهای مختلف با حضور پیکر مطهر شهدای خوشنام تدارک دیده شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مراسم «شبی با شهید گمنام» در اجتماعات شبانه، برگزاری یادواره‌های شهدا، آیین‌های ویژه در مدارس با عنوان «رفیق شهید من»، مراسم محوری در روستاها و آیین عهد و پیمان مسئولان شهرستان با آرمان‌های شهدا اشاره کرد.

نصیری بیان کرد: این برنامه‌های معنوی پس از سه روز حضور پربرکت شهدا در مناطق مختلف، با آیین پرشور وداع مردمی با شهدای گرانقدر به اتمام می‌رسد.