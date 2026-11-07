سرهنگ مسعود رضایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های میزبانی این شهرستان از شهید گمنام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور پیکر مطهر شهید گمنام در رامسر، فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های استقبال از این شهید افزود: روز چهارشنبه ۲۰ آبان، پیکر مطهر شهید گمنام در مدارس شهرستان رامسر حضور می‌یابد و دانش‌آموزان با برگزاری آیین‌های ویژه، به تکریم مقام این شهید خواهند پرداخت.

فرمانده سپاه ناحیه رامسر ادامه داد: آیین وداع مردمی با پیکر مطهر شهید نیز روز پنجشنبه ۲۱ آبان، ساعت ۲۰:۳۰ از مقابل شهرداری رامسر آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در مسیر منتهی به میدان امام خمینی (ره) با این شهید گمنام وداع خواهند کرد.

رضایی درباره برنامه روز جمعه ۲۲ آبان نیز گفت: مراسم تشییع خودرویی پیکر مطهر شهید، ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان انقلاب (سپاه) به سمت مجتمع شهید چمران برگزار می‌شود و آیین تدفین نیز در همین مکان و پیش از اقامه نماز جمعه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با امام جمعه شهرستان خاطرنشان کرد: نماز جمعه این هفته نیز در جوار مزار این شهید گمنام اقامه می‌شود تا مردم رامسر در فضایی معنوی، ضمن حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.

رضایی در پایان از مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و نوجوانان برای حضور در آیین‌های پیش‌بینی‌شده دعوت کرد و گفت: میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام افتخاری بزرگ برای مردم رامسر است و حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در این مراسم‌ها، بیانگر ارادت و وفاداری آنان به فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.