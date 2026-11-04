به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی کنگره ملی شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح با تاکید بر ضرورت جریان شناسی فکری و دینی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته این شهید والامقام مقابله قاطع با انحرافات فکری در جامعه بود.

وی با تصریح بر اینکه شهید مفتح توسط جریان انحرافی فرقان به شهادت رسید، نه جریان نفاق، افزود: گروه فرقان جریانی با ظاهر اسلامی و جزم‌گرایی شدید بود که شخصیت‌های اصیل اسلامی همچون شهید مطهری و شهید مفتح را تکفیر و حذف کرد. ایستادن در برابر این جریان دین‌نما از مقابله با جریان‌های سیاسی دشوارتر بود چراکه این گروه با ادعای دینداری فهم خود را مطلق می‌پنداشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه کنگره شهید مفتح باید این بخش از مواجهه فکری را بازخوانی کند، تصریح کرد: تببین اسلام اصیل در برابر فهم‌های جزم‌گرایانه و التقاطی از رسالت‌های اصلی این رویداد است.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به نقش کلیدی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: شهدایی همچون شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح پیش از انقلاب در عرصه آموزش و پرورش حضور فعال داشتند، اما متاسفانه پس از انقلاب در برخی زمینه‌ها نسبت به حضور موثر روحانیت در این نهاد غفلت شد که باید جبران شود.

وی در پایان با اشاره به شخصیت جامع‌الاطراف حوزوی و دانشگاهی شهید مفتح بر لزوم معرفی وی به عنوان الگویی کارآمد برای نسل جوان، دانشجویان و دانش‌آموزان در راستای تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه تاکید کرد.