به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت سردار سرلشکر پاسدار عزیز جعفری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

وصول خبر درگذشت زنده‌یاد سید حمزه قاسمی، از چهره‌های مؤثر و ارزشمند عرصه فعالیت‌های اجتماعی و مردمی، به‌ویژه در استان خراسان جنوبی، موجب تأسف و تأثر گردید.

مرحوم قاسمی طی سال‌ها فعالیت صادقانه و مسئولانه، نقش مؤثری در تقویت جریان‌های مردمی، توسعه مشارکت‌های اجتماعی و حمایت از فعالان این عرصه ایفا نمود.

بی‌تردید، خدمات ارزشمند و تلاش‌های مستمر آن مرحوم در جهاد فی سبیل لله و مسیر انسجام و توانمندسازی نیروهای مردمی، به‌عنوان بخشی از میراث اجتماعی ایشان ماندگار خواهد بود و ذخیره‌ای برای سرای باقی‌ست.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و سایر فعالین اجتماعی کشور به‌ویژه در استان خراسان جنوبی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی همراه با اجر جزیل را مسئلت دارم.

محمدعلی جعفری