به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح جمعه بیست و دوم آبان ماه با میانگین ۱۶۷ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۶۱، احمدآباد ۱۵۶، استانداری اصفهان و فرشادی ۱۵۸، انقلاب ۱۷۴، ملک شهر و رودکی ۱۶۰، دانشگاه صنعتی ۱۷۹، علوم پزشکی اصفهان ۱۵۲، فیض ۱۶۴، کردآباد ۱۷۲، شهرک منتظری ۱۶۶، شرق اصفهان ۱۵۴ و ولدان ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۳۷، پارک زمزم ۱۱۲، بزرگراه خرازی ۱۲۵، سپاهان شهر ۱۱۲ و میرزا طاهر ۱۲۵ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در زینبیه با ۷۸ AQI قابل قبول است‌.

هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که به دلیل سکون هوا طی ۷۲ ساعت پیش رو در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان، انباشت آلاینده‌های جوی پیش بینی می‌شود.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.