احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان مازندران اظهار کرد: براساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی افزود: روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، مناطق غربی، دامنه‌ها و ارتفاعات مازندران آسمانی نیمه‌ابری تا ابری خواهند داشت و در برخی ساعات بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. در سایر مناطق نیز آسمان نیمه‌ابری بوده و گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. از اواخر وقت سه‌شنبه از میزان ناپایداری‌ها کاسته خواهد شد.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به وضعیت جوی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ آبان، گفت: در این دو روز شرایط جوی عمدتاً پایدار بوده و آسمان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی و محسوس دما پیش‌بینی می‌شود، اما از پنجشنبه‌شب با تقویت جریانات جوی، وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده در استان آغاز خواهد شد.

اسدی ادامه داد: روز جمعه ۱۵ آبان، آسمان مازندران نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و کاهش دما، وزش باد و در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: روز شنبه ۱۶ آبان، شرایط جوی در بیشتر مناطق استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما خواهد بود، اما از اواخر وقت در ارتفاعات غربی استان افزایش ابر و احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت جوی روزهای پایانی هفته نیز گفت: روز یکشنبه ۱۷ آبان، با نفوذ سامانه بارشی از سمت غرب مازندران، آسمان استان به‌تدریج ابری شده و بارندگی، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دما در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌شود.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: روز دوشنبه ۱۸ آبان نیز آسمان مازندران عمدتاً ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارندگی و وزش باد ادامه خواهد داشت. تغییرات احتمالی شرایط جوی در پیش‌بینی‌های روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.