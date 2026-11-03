به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان «معاریو» به نقل از ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با اشاره به گسترش تهدیدات علیه ایران تصریح کرد که انگیزه‌های آغاز یک عملیات نظامی دیگر، صرفاً ناشی از ملاحظات امنیتی اسرائیل نیست.

باراک تصریح کرد که نتانیاهو تلاش می‌کند رژیم صهیونیستی را به جنگ بکشاند. مشکل اینجاست که اگر موفق نشود، پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت و این اقدام به تقویت ایران منجر می‌شود.

وی افزود: آنچه نگران‌کننده است، این است که این کار برای بقای در قدرت انجام می‌شود. هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که اقدام فوری علیه ایران را قبل از تشکیل کابینه طی ۶ یا ۸ هفته دیگر ضروری کند.

باراک همچنین اشاره کرد: چنین جنگ ساختگی‌ای در اسرائیل وضعیت اضطراری ایجاد می‌کند و روند معمول سوگند خوردن اعضای کنست را به‌ شدت مختل می‌سازد. در زمان جنگ، کابینه اختیار دارد دستور ممنوعیت تجمعات را صادر کند. یک رویداد از پیش تعیین‌ شده که از نگاه ایرانی‌ها هدفی مشروع به شمار می‌رود، می‌تواند مراسم سوگند اعضای کنست را لغو کند. این مسئله ممکن است موجی از درخواست‌ها برای تشکیل کابینه وحدت را به راه بیندازد و روند امور را به‌شدت مختل کند.

باراک درباره مذاکرات برای تشکیل ائتلاف جایگزین گفت: «مهم‌ترین وعده ائتلاف تغییر، کنار زدن نتانیاهو از قدرت است. اگر هر وعده دیگری با این هدف در تعارض باشد، باید در برابر این وعده محوری کنار گذاشته شود.

باراک در پایان با لحنی تند گفت: «موضوع جنگ با ایران باید به کابینه جدید واگذار شود که مسئول عملیات هفتم اکتبر نباشد. فردی که مدعی است می‌تواند ظرف چند روز نظام ایران را سرنگون کند، طی ۳ سال نتوانسته جنبش حماس را از میان ببرد و مانع از حکمرانی آن بر غزه شود. او ۶ بار وعده داده است که تنها یک گام تا پیروزی کامل فاصله داریم. این مرد کوچک‌ترین تصوری از چگونگی پایان دادن به جنگ‌ها ندارد و برای آنکه مردم درباره کارنامه بحث‌برانگیزش گفت‌وگو نکنند، به جنگی ابدی نیاز دارد.