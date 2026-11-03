به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو اسرائیل، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه تأکید کرد که باید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و کابینه او از قدرت کنار گذاشته شوند.

لاپید پیش از نشست ائتلاف مخالفان نتانیاهو گفت: «ما با تلاش جدی و خطرناکی برای تضعیف نتایج انتخابات روبه‌رو هستیم. باید دولتی تشکیل دهیم. تحولات روزهای اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که باید نتانیاهو را از دفتر نخست‌وزیری کنار بزنیم.»

گادی آیزنکوت، نفتالی بنت، یائیر گولان و آویگدور لیبرمن نیز در این نشست حضور داشتند تا پیش از رایزنی با اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی درباره فرد مأمور تشکیل کابینه آینده هماهنگی کنند.

این ائتلاف در انتخابات هفته گذشته ۴۸ کرسی کنست را به دست آورد؛ در حالی که تشکیل کابینه به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد.