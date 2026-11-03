به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت آموزش غزه روز سه‌شنبه اعلام کرد در حملات اسرائیل به این منطقه طی ماه اکتبر، ۱۴ دانش‌آموز و هشت نفر از کارکنان بخش آموزش شهید شده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، دانش‌آموزان جان‌باخته بین ۶ تا ۱۶ سال سن داشتند. در میان کارکنان آموزشی نیز چهار معلم، سه کارمند دانشگاه اسلامی غزه و یک استاد زن دانشگاه که در حمله به یک آپارتمان مسکونی شهید شد، حضور دارند.

اختلال در روند آموزش

وزارت آموزش غزه همچنین از زخمی شدن شماری از دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی در حملات به مدارس و چادرهای آموزشی خبر داد.

به گفته این وزارتخانه، تیراندازی نیروهای اسرائیلی به مناطق مسکونی و مراکز آموزشی موجب تعطیلی یا تأخیر در برگزاری کلاس‌ها در بخش‌هایی از خان‌یونس، دیرالبلح، اردوگاه البریج و شمال نوار غزه شده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد محاصره و بسته ماندن گذرگاه‌ها مانع سفر دانشجویان بورسیه به خارج از غزه شده و کمبود سوخت نیز رفت‌وآمد دانش‌آموزان و فعالیت مراکز آموزشی را مختل کرده است.

آسیب گسترده به زیرساخت‌های آموزشی

بر اساس آمار دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه، ۹۵ درصد مدارس این منطقه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در حملات اسرائیل آسیب دیده‌اند.

همچنین طبق آمار وزارت آموزش که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، از اکتبر ۲۰۲۳ تا آن زمان بیش از ۲۰ هزار و ۵۱ دانش‌آموز و ۵۳۲ معلم در غزه به شهادت رسیده‌اند.

این وزارتخانه از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواست برای حفاظت از دانش‌آموزان و معلمان، توقف حملات به مراکز آموزشی و ورود تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی مدارس اقدام کنند.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این گزارش، از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، حملات اسرائیل به غزه به شهادت یک‌هزار و ۵۹۳ فلسطینی و زخمی شدن پنج‌هزار و ۷۴۸ نفر دیگر منجر شده است.